Mammas club: O mais novo clube de maternidade 360º é de Londrina!

Depois de 8 anos morando em São Paulo entendi que a melhor decisão seria voltar pra Londrina e estar próximo da minha família nesse momento, porque sabia que as dificuldades de uma maternidade solo seriam muito maiores.

Dizem que é do caos que surge a luz e que é necessário momentos de turbulência para despertamos nossa consciência e descobrir o que temos de melhor. E foi exatamente isso que aconteceu.

“Descobri também que estava gravida , uma gravidez não planejada e de um relacionamento que não deu certo”. E foi assim, no meio dessa loucura, que eu Luisa Bacchi mudei o rumo da minha história, onde o caos serviu para colocar a ordem que faltava.

Desempregada. Terminando um relacionamento. Sozinha em São Paulo com uma pandemia começando. Será que pode ficar mais difícil do que isso? Pode. Sempre pode.

Gente quero compartilhar com vocês esta história incrível que conheci da Luisa Bacchi , tenho certeza que além de ser uma grande oportunidade de negócio para você Mamãe, também vai inspirar muitas mulheres a acreditar que é possível superar qualquer desafio, então confere aí e o melhor é que é nas palavras dela mesma.

Mas entendíamos também que precisávamos de algo a mais para oferecer para as mães, sendo um publico tão sensível e que todo apoio é sempre bem-vindo, precisávamos encontrar uma forma de agregar mais valor na experiencia que a mãe tivesse no Mammas. Assim, o Mammas Club foi criado para descomplicar a vida das mamães.

No início, a ideia era criar um marketplace para as mães, onde elas pudessem anunciar produtos que já não serviam mais e encontrar produtos para suas demandas de momento.

Naquele debate infinito e troca de informações sobre o que era realmente necessário para o enxoval , quais profissionais precisaríamos, onde encontrar os melhores produtos e serviços para a maternidade e que coubessem no bolso, que surgiu o Mammas Club .

Durante a gravidez da Maria, percebi que era comum, principalmente para as mamães de primeira viagem como eu, dar aquela exagerada no enxoval e em poucos dias muitos dos produtos já não serviam mais, e logo veio a dúvida, gente, como desapegar disso tudo? Os produtos estão novinhos ! Preciso comprar roupinhas novas e não tem mais espaço no armário, além disso, os produtos de marca estão muito caros, SOCORRO!

Existe aquela frase “nasce um filho, nasce uma mãe”, que é a mais pura verdade. Mas no nosso caso foi um pouco a mais – nasceu dois filhos, duas mães, um pai e uma empresa.

Quando estava no sexto mês de gestação e com mais dúvidas do que respostas, meu irmão descobriu que também seria pai e começamos a trocar informações sobre tudo que envolvia maternidade.

Ao fazer parte do Clube você pode:



Fazer parte de uma rede de apoio, com novidades, dicas e muito mais!

Agendar consultar médicas e de profissionais da saúde em geral com descontos;

Comprar produtos novos e seminovos com valores acessíveis, desde roupas até brinquedos e acessórios;

No Mammasclub você encontrará as melhores marcas com valores que cabem no bolso para renovar o guarda-roupas do seu filho (a), poderá finalmente desapegar das roupinhas que não servem mais e vende-las no nosso site além disso contamos com uma rede de parceiros, médicas, fisioterapeutas, osteopatas, fotógrafas dentre outros. Temos um processo de curadoria rigoroso, para que as mamães tenham uma experiência satisfatória em todas as etapas da maternidade !

Que ideia fantástica da Luisa não é mesmo. Você ainda pode tirar dúvidas ou obter mais detalhes sobre determinado produto via Whatsapp ou através do Instagram @mammas.club. Ah, e você for aqui de Londirna, ainda pode solicitar o envio de uma super mala para provar e escolher as peças no conforto do lar!





Minha sugestão para vocês mamães: Conheçam mais sobre o Mammas club e aproveitem para desapegar ou fazer negócio vendendo o que você tem guardado aí na sua casa com tanto carinho como roupas, sapatos, brinquedos, acessórios em bom estado de conservação.







Marjorie Ostrowski

