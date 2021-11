Praticar solidariedade só depende de nós mesmos

Oie, Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Esta semana conheci a Cidinha da ONG VIVER, uma pessoa maravilhosa que me apresentou um projeto visando instalar placas solares na ONG que irá proporcionar uma economia de energia anual muito significativa. Na mesma hora senti gratidão por ter pessoas fazendo o bem para quem mais precisa e sei que posso contribuir também ajudando com esta divulgação levando esta informação a você leitor(a) do portal Bonde. Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade

Conheci toda estrutura da ONG Viver e seu funcionamento, desde o acolhimento das crianças e adoloscentes ao suporte as famílias e vou contar aqui um pouco mais para vocês.

A ONG Viver presta assistência a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de Londrina e mais 76 municípios próximos que são atendidos no Hospital do Câncer. É uma instituição sem fins lucrativos, prestando diversos serviços assistindo quem precisa com alimentação, atendimento psicológico, recreação, acompanhamento com nutricionistas, serviço odontológico, serviço social entre outros.

Eu já tinha um conhecimento da atuação da ONG Viver, pois já fui voluntária em outras instituições, já atuei em hospitais filantrópicos, mas depois desta visita com a Cidinha na ONG fiquei encantada com as pessoas, a estrutura e acolhimento para quem mais precisa e sinto que posso fazer mais.

E tem mais, a renda proveniente da economia gerada pela energia solar será destinada ao projeto geração de renda, visando capacitar os adolescentes e mães para inserção no mercado de trabalho. Pois muitas crianças e adolescentes estão sendo diagnosticadas tardiamente e após passar pela consulta no hospital do cancer, precisam ser internadas imediatamente e na maioria das vezes só estão com a roupa do corpo.

Se o que você acabou de ler tocou seu coração e se for possível apoiar este projeto fazendo uma doação de qualquer valor, sua ajuda será muito bem vinda neste momento. Basta clicar aqui e ajudar a financiar este projeto sustentável por uma causa nobre.