Recupere a autoestima após o tratamento contra o Melasma

Oiie, Continua depois da publicidade Hoje quero trazer um assunto muito importante para todas nós mulheres que é o cuidado com a pele. Precisamos continuar cuidando do nosso rosto mesmo no inverno, então lembre-se que a hidratação é fundamental além de bons produtos com filtro solar antes de sair de casa. Atendendo a solicitação de uma seguidora, eu também conversei com a Rubia Muirel, que é uma especialista em cuidados com a pele sobre o Melasma, então confere aí como foi esse bate papo.

Talvez você já tenha visto o Melasma em alguma pessoa, pois que é aquele escurecimento da pele que se tornam manchas escuras e podem variar bastante de tamanho, essas manchas aparecem mais frequentemente nas bochechas, na testa, no nariz e no queixo e é mais comum nas mulheres entre 20 e 50 anos devido a exposição solar com pouca proteção ao longo dos anos.

Ainda não foi totalmente esclarecida a causa do aparecimento do Melasma, mas sabe-se que a exposição aos raios ultravioleta estimula a atividade dos melanócitos (células especializadas na produção de melanina, (que é a proteína e evita os danos da radiação ultravioleta no DNA e que dá o pigmento da cor à pele) gerando uma hiper pigmentação.

A especialista ainda explica que é um erro comum as mulheres pensarem que a pílula contraceptiva ou as alterações hormonais durante a gravidez são um dos causadores do Melasma. O que pode ocorrer nestes casos acima é um agravamento das manchas já existentes de Melasma pelo fato da pílula anticoncepcional conter o estrógeno, principal hormônio feminino. Continua depois da publicidade



Outra dúvida muito frequente dos pacientes da Rubia Muriel é se o Melasma tem cura, ela explica que apesar de não doer, não coçar e não trazer graves problemas para a saúde, o Melasma é uma doença crônica, porém existe tratamento que consiste em cuidados com a pele e são muito eficientes.

Essa formação de áreas escurecidas no rosto exerce impacto negativo sobre a autoestima e a qualidade de vida destas mulheres, alguns cremes de clareamento da pele podem ajudar a disfarçar o problema.

A boa notícia é que a especialista Rubia Muriel consegue te ajudar e te devolver sua autoestima, pois ela tem diversos cursos na área como o curso de intradermoterapia para aumentar o conhecimento; curso a base de ozônio para Melasma e peles sensíveis, ela foi até para a Itália para me destacar em Melasma

Em sua clínica, ela usa uma técnica super eficaz a base de lava vulcânica vindo da Antártida, sendo assim não tem efeito rebote, além de seguir protocolos específicos sem ácidos para gestantes, pacientes oncológicos e pessoas alérgicas a qualquer tipo de princípio ativo.

E aí Tá esperando o que para agendar sua consulta e se livrar de vez destas manchas. Ah, não se preocupe se você não for de Londrina, pois a Rubia consegue fazer atendimentos online e te enviar os produtos por correio. Você pode entrar em contato através do Instagram dela @rubiamurielclinicaecursos, no site: https://cursos.rubiamuriel.com.br. Você também pode ligar no número (43) 3024-5885 ou mandar uma mensagem pelo whatsapp clicando no botão abaixo.