Será que devo espremer as espinhas da minha filha?

Oie, Hoje estou aqui para fazer um alerta para você mamãe que tem filhos pré adolescentes ou um pouco maiores e que já começaram aparecer aquelas terríveis espinhas. Pois é, eu estive conversando com a Patricia Michella Martins, diretora do Colégio Alternativa e entramos neste assunto, pois eu também estou passando por isso neste momento com minha filha de 13 anos e reoslvi buscar mais informações que possam ajudar para compartilhar com vocês.

Mas não vou entrar aqui nos motivos que causam as espinhas, papo com dermatologista nada disto, pois se já apareceu em seu filho(a) o melhor é aprender a tratar não é mesmo? até porque este assunto daria uma outra matéria, rs.

Só para resumir, a acne é causada por um aracnidium chamado Demodex Folliculorum que se reproduz rapidamente em nossa pele, é esse bicho feio ai na foto acima. Veja o que a esteticista Rubia Muriel diz sobre o assunto.

É viu só, manter as roupas de cama limpas evitam a proliferação deste terrível aracnidium. Agora em relação as espinhas, espremer ou não espremer as espinhas? Tenho amigas que não resistem e acabam espremendo as espinhas, tanto delas mesmas quando de suas filhas, mas vamos ver o que a Rubia diz sobre isso.