Um alerta sobre obesidade infantil

Oi Gente, Hoje quero fazer um alerta a vocês todos que me acompanham aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1 bilhão de pessoas no mundo são obesas e destas, 39 milhões de crianças.

Apensar de já ter passado o dia 04 de março que é a data que é comemorada o dia mundial da obesidade, a data serve para alertar e incentivar soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, realizar tratamento adequado e reverter a crise da obesidade.

Entenda que a obesidade é caracterizada pelo excesso de gordura corporal depositada em diferentes partes do corpo, podendo desencadear um baixo grau de inflamação, levando à coexistência de vários fatores de risco para a saúde, bem como a associação com outras doenças, entre estas: diabetes, dislipidemias, síndrome metabólica, aterosclerose, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, distúrbios do sono e até transtornos do humor.

Veja como é fácil para você fazer o diagnóstico em seu filho(a)





Para entender se seu filho(a) está correndo algum risco de obesidade, você pode realizar uma a avaliação relacionando o peso com a altura usando o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), para isso vamos usar a fórmula: IMC = Peso ÷ (Altura × Altura), então siga estes passos para não errar .

Passo 1: Pegue um papel e caneta e anote o peso (em kg) e a altura (em Metro) do seu filho(a). Exemplo: peso: 26,3Kg e altura: 1,19m

Passo 2: Pegue uma calculadora e multiplique a altura pela altura dele(a) e anote esse número. Exemplo: 1,19 x 1,19= 1,41

Passo 3: Agora digite na calculadora o peso que você anotou e divida pelo resultado da multiplicação da idade que você anotou. Exemplo: 26,3 / 1,41 = 18,65

Ótimo, agora você precisa usar uma tabela (como esse gráfico abaixo) para comparar esse resultado e ver como seu filho(a) está, é a mesma que está praticamente em todas as carteirinhas de vacinação. Na linha vertical você marca o resultado do IMC (passo 3) e na linha horizontal você marca a idade, daí vai ter um ponto de intersecção (linha vertical com linha horizontal). Lembrando que tem uma tabela para meninos e outra para meninas.

Com este ponto marcado no gráfico, você vai comparar com os valores de referência abaixo e assim você saberá como seu filho(a) está.