Programa Praia Acessível registra 603 atendimentos em um mês no litoral do Paraná

O programa Praia Acessível já registrou 603 atendimentos, em um mês no Litoral do Paraná, nos pontos que disponibilizam as cadeiras anfíbias. O número deste ano já é 58,6% maior que toda a temporada anterior, que registou 380 atendimentos.





Os equipamento são disponibilizados pelo Governo do Estado e tem como objetivo tornar possível um banho de mar ou passeio na areia para os veranistas e moradores com deficiência ou mobilidade reduzida.

Executado por meio de parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família e a Sanepar, o programa está em atividade desde o início do Verão Maior Paraná 2023/2024, em 28 de dezembro, e segue nas praias até o dia 5 de fevereiro.





Bernardo Dalazoana Denck, de 10 anos, tem distrofia muscular e autismo. Ele mora com a mãe, Caroline Emanuelle Dalazoana, em Ipiranga, nos Campos Gerais. Segundo a mãe, ele esperou por muito tempo para que esse momento chegasse. “O Bernardo adorou o fim de semana, esperou muito por esse momento e foi perfeito, com acessibilidade, atenção e cuidado”, disse. "Meu filho aproveitou como qualquer criança”.

As cadeiras também transportaram pessoas com baixa mobilidade, como Davina Bueno de Oliveira, de 101 anos. Segundo ela, há muito tempo não entrava na água e desta vez aproveitou com segurança. “Eu achei uma delícia entrar na água sentada, com segurança na cadeira, eu adorei. Gosto de vir pra praia, comer, olhar a água e passear”, relatou.





As cadeiras anfíbias são encontradas nas praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Os profissionais que levam as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e os acompanham no mar são educadores físicos formados ou estudantes da área.

Em cada posto de atendimento, é possível encontrar de dois a três profissionais que ficam à disposição das 09h às 12h e das 15h às 19h. As praias com maior fluxo de atendimento são Shangri-lá e Caiobá, com 167 e 141 atendimentos, respectivamente.





Para o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, os números demonstram a importância de promover um verão inclusivo. “Estamos batendo recordes não apenas da temporada passada, mas de outras edições. Além da cadeira, tivemos outras ações no Litoral e em todas elas pensamos nas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida”, contou.

“A Sanepar está presente no Litoral com várias ações, como a de limpeza das praias e o projeto de acessibilidade. Esta é mais uma forma de integrar a população do Paraná ao momento de lazer”, complementou o diretor adjunto de Comunicação e Marketing da Sanepar, Hudson José.