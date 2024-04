Acidente com duas motos e dois carros deixa três pessoas feridas na PR-218, em Joaquim Távora

Um acidente envolvendo dois carros e duas motocicletas terminou com três pessoas feridas na PR-218, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite desta quinta-feira (4).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma motocicleta Honda CG 150 Titan, que era pilotada por uma mulher de 36 anos, seguia pela via quando, ao atingir o KM 33, colidiu com uma motocicleta Honda CB 300 R, que era conduzida por um mulher de 20 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade