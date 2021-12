Máxima pode chegar aos 33ºC nesta terça e sol predomina nesta semana em Londrina, prevê IDR

O solstício de verão só ocorre no dia 21, mas dezembro já chega lembrando os londrinenses que é nele que a estação mais quente do ano tem início no hemisfério sul. Isso porque, de acordo com a agrometeorologista Angela Costa, o calor pode atingir 33ºC na tarde desta quarta-feira (1º). Mínimas foram de 18,3ºC.

O sol segue brilhando sem a interferência de nuvens chuvosas pelo resto da semana em Londrina, se depender da previsão da pesquisadora.

O IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) espera apurar, com sua estação meteorológica situada na zona sul da cidade, temperaturas entre 17ºC e 32ºC nesta quinta-feira (2).





O cenário estável só deve ser alterado na próxima semana. Apesar das tempestades repentinas e danosas vistas durante novembro, as chuvas não foram bem distribuídas. Confira os dados e a análise da especialista acerca das precipitações do antecessor de dezembro.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.