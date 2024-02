Com cinco dias de folia, Cornélio Procópio faz sua apoteose do samba no asfalto

Há quem ensaie o samba o ano inteiro esperando pelos dias de Carnaval, o mês de fevereiro abriga fantasias e muita mistura, seja as de ritmos ou de povos. E não é diferente nas cidades do Paraná, mais precisamente ao norte do estado que concentra grandes festas e apreciadores do evento.





Cornélio Procópio já é conhecido por sua tradicionalidade e grande investimento nesse período festivo e de celebrações, é chegada a hora da festa mais brasileira.

BATUCADA E BLOCOS





A Prefeitura de Cornélio Procópio tem uma programação recheada de atrações, inclusive nacionais, organizada em parceria com a Secretaria de Cultura. Levando a fama de ter a maior festa carnavalesca do interior do Paraná, Cornélio promete um período de muita música, durante os dias 9 a 13 de fevereiro.

O local escolhido para o encontro dos foliões é a Avenida XV de Novembro, percorrendo 3,5 quilômetros até a Praça Brasil, que receberá diversas atrações, como os animados blocos de rua que trazem sua bateria e toda a percussão.





Já consagrados no gosto popular, também conhecidos pela comunidade procopense, os blocos que irão brilhar na avenida são: Bloco Família É Nóis no Samba, Bloco Podi Vim e Bloco do Neno.



Um dos fundadores do “Bloco Família É Nóis no Samba”, também atual presidente do grupo, Valdemir Maria, 50, mais conhecido por Mipe Maria, já anseia por toda a força que o carnaval resgata: “Estaremos com muitas novidades que vão surpreender! Iremos para a avenida com 150 integrantes, 60 só na bateria. O nosso samba enredo vem com o tema ‘Cornélio Procópio a terra prometida’”, conta o presidente do Bloco que completa 19 anos em 2024.





Além da presidência, Mipe Maria comanda o repique, fazendo a entrada da percussão da bateria, momento em que o canto explode e objetivo do Carnaval está feito, todos caem na farra: “Hoje o Carnaval de Cornélio Procópio, se tornou referência em nosso estado, também tem o trio elétrico que arrasta multidões na avenida, o importante é ser uma festa que agrega a todos, sem distinção”.

ARTISTAS NACIONAIS





Durante os cinco dias de festa dedicados ao feriado de Carnaval, apresentações foram selecionadas para atrair a população de toda a região, artistas nacionais e conhecidos já há alguns anos pelos ritmos famosos da época, como o grupo de axé Tchakabum que se apresenta logo após a grande performance de abertura da Banda Juízo na sexta-feira (9), abrindo as festividades na cidade com o trio elétrico.





Banda que retorna para uma segunda apresentação no sábado (10). O vocalista do grupo Sambô, San, comanda o trio no domingo (11), finalizando com Bonde do Tigrão (13), na terça-feira.





