Carnaval em casa: confira dicas para preparar os ambientes e curtir os dias de folga e folia

Você é do time que adora pular Carnaval ou prefere alguns dias de calmaria? Seja qual for o seu perfil, confira algumas ideias incríveis para decorar e iluminar a casa, independentemente da situação. Dessa forma, é possível chamar os amigos para um churrasco com muita música, fazer um “esquenta” animado antes de sair para os bloquinhos de rua, ou então, aproveitar os dias de descanso para maratonar a série preferida na TV. Confira e inspire-se a seguir!

Iluminação, Cores & Sons



Para quem quer um clima de festa, mesmo sem sair do apartamento, vale a pena incluir fitas de led ou lâmpadas RGB (colorida) na decoração, com o intuito de criar um ambiente divertido para todos. Além disso, a escolha de pendentes em cores alegres ou com formas orgânicas para as áreas sociais ou gourmets, também pode deixar os espaços ainda mais descontraídos. Por fim, a instalação de caixas de som de sobrepor ou de embutir em casa podem contribuir com a atmosfera carnavalesca.





Já para quem prefere momentos de descanso, o ideal é dar preferência a lâmpadas na temperatura branco quente (2700K a 3000K), que favorecem o relaxamento, além de uma decoração repleta de materiais naturais e plantas.