Envelhecimento populacional desafia políticas públicas em Londrina

O número de pessoas com 65 anos ou mais no mundo deve dobrar, passando de 761 milhões em 2021 para 1,6 bilhão em 2050. Essa é a conclusão do Relatório Social Mundial 2023, divulgado pelo Desa (Departamento para Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas).





Londrina está inserida neste contexto e enfrenta os desafios do envelhecimento populacional. O último Perfil Municipal do Idoso foi elaborado em 2013, pela Secretaria Municipal do Idoso e sistematizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, por meio da Gerência de Pesquisas e Informações.

De acordo Censo IBGE 2010, o número de idosos em Londrina representava 12,72% do total da população, um ponto percentual acima da média nacional.







O Censo Demográfico 2022 ainda não foi concluído, e as projeções do IBGE para o ano de 2021 indicavam em Londrina uma população estimada em 580.870 habitantes, o que representaria um contingente de 73.886 pessoas idosas no município.

No entanto, os dados da vacinação contra a Covid-19 desmontaram essas projeções, visto que mais de 100 mil pessoas nessa faixa etária procuraram as unidades de saúde para se vacinar em Londrina.





Na 17ª Regional de Saúde de Londrina foram vacinadas 240.110 pessoas com mais de 60 anos. É o equivalente a dois municípios somados do porte de Arapongas totalmente formados por pessoas com mais de seis décadas.

A base de dados do Sistema Irsas (Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social) do município de Londrina demonstra que 40,75% da população idosa teve algum tipo de atendimento da política de assistência social nos últimos dois anos.





No Irsas, do contingente de pessoas cadastradas, 18,45% ou 26.109, corresponde à população idosa.







