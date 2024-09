Ibiporã ganha centro médico com 11 especialidades e clínica de vacinas

O superintendente da Aebel, Eduardo Otoni, comemorou e explicou os principais motivos que levaram a criação do novo espaço. Publicidade

“Esse Centro Médico tem o objetivo de aproximar a qualidade do atendimento do Hospital Evangélico e do Hospitalar para a população sem que haja a necessidade de se locomover até Londrina. Aqui existem hospitais parceiros, e pretendemos que eles nos representem no máximo grau da parceria, e que sejamos parceiros da Secretaria de Saúde para encontrar soluções para a melhora do atendimento de baixa e média complexidade aqui. Esse é o primeiro projeto que estamos lançando fora de Londrina, mas ao longo de 2024 nós já abrimos duas unidades em Londrina, e temos agora uma terceira sendo estruturada, e daqui um mês entregaremos uma segunda unidade fora do município, e daqui dois meses, mais outra unidade.”



A expansão faz parte do projeto de personalização do Hospitalar. "Apesar de ser próximo de Londrina, as pessoas de Ibiporã preferem ser atendidas aqui na cidade, então pensamos nesse centro médico para atender essa necessidade, isso é personalização", pontua Felipe Leme, diretor do Plano de Saúde Hospitalar.

Leme ainda ressalta que a Aebel é uma instituição filantrópica, e que todo superávit ao final do ano é reinvestido, e citou exemplo de conquistas como a reforma do 8º andar do Hospital Evangélico, que tem como mantenedora a Associação, e também a aquisição do Robô da Vinci XI, um sistema cirúrgico de última geração que auxilia em cirurgias complexas.

“Ibiporã é uma cidade pujante, confiante, que olha para o futuro e cresce de forma saudável, e por isso estamos aqui, queremos fazer disso e estar próximos da comunidade. A Aebel foi criada para servir as pessoas, e é para isso que ela existe, queremos servir a população de Ibiporã através dos nossos serviços”, comenta Eduardo Sene Cardoso, presidente do conselho de administração Aebel.

Além da inauguração, a semana foi marcada também pelo lançamento do Plano de Saúde Hospitalar para empresas, que rompe as barreiras regionais do convênio, e garante 100% de cobertura em todo país em casos de deslocamento, como viagens a trabalho ou lazer. A demanda também segue a linha de personalização, baseada nas necessidades do beneficiário.