Ibiporã inaugura condomínio residencial com 128 apartamentos

A Cohapar entregou nesta terça-feira (30) as chaves aos novos moradores do Residencial Capadócia, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





O empreendimento é composto por 128 apartamentos, dos quais 113 contaram com subsídio do Governo do Estado para custeio parcial ou integral do valor de entrada. A obra recebeu R$ 25 milhões em investimentos, entre recursos do governo federal, governo estadual e iniciativa privada.



O aporte de recursos através do Programa Casa Fácil para a entrada totalizou R$ 1,7 milhão e foi destinado ao público com renda familiar mensal de até quatro salários mínimos.





Além do auxílio estadual, os beneficiários puderam acessar descontos variáveis do programa Minha Casa, Minha Vida, bem como utilizar o saldo do FGTS para abatimento do saldo a ser financiado.





O empreendimento, executado pela Pride Construtora, possui imóveis de 45,65 m², divididos em dois quartos, sala, banheiro social, cozinha e área de serviço, além da estrutura de lazer completa, com piscina, quadra esportiva, espaço gourmet, churrasqueira e área infantil.







