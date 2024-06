Abastecimento de água na zona norte de Londrina segue em recuperação

Após o rompimento de uma adutora na tarde do último domingo (16), o abastecimento na região Norte de Londrina segue em recuperação nesta segunda-feira (17).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), o conserto da adutora rompida teve alta complexidade e a previsão é a de que a normalização do abastecimento de água ocorra ao longo do dia, de maneira gradativa.





A Sanepar também informou que as equipe estão realizando manobras como descargas de rede (abertura de hidrantes) para agilizar a recuperação.

Publicidade





BAIRROS AFETADOS





Os bairros afetados pelo rompimento da tubulação são os atendidos pelas seguintes unidades:

Publicidade





Pelo reservatório Apoiado Norte: Parque Industrial Brasília, Jardim Felicidade, Conjunto Habitacional Novo Amparo, CH Santa Luzia, Habitten Santa Regina, Jd. Indusville 1 e 2, Residencial Lindoia, CH Jesualdo Garcia Pessoa, CH Mister Arthur Thomas, CH José Maurício Barroso, Parque Nacional, Jd. Jeronnymo, Portal Norte, CH Farid Libos, Jd. Moema, Jd. Tropical e Tropical 2, Jd. Pacaembu 2, Jd. Luiz Miguel, Jd. Lago Norte, Jd. Nova Aliança, Parque Residencial Elizabeth, CH Villa Antonio Benzoni Vicentini, Pq. Res. Liberdade, Jd. da Urca, Jd. Rita C. Fernandes, Res. Vila Romana, Jd. Alemanha, Vila Izabel, Parque Tecnológico Francisco Sciarra, Pq. Waldemar Hauer A e B, Pq. das Indústrias Leves, Vila Yara, Res. Garden Park, Jd. Portal de Itamaracá, Chácaras, Jd. Terra Roxa, Jd. Montecatini, Jd. Mirassol, Pq. São Gabriel, Jd. Ouro Preto, Jd. São José, Jd. São João, Jd. Shinzato, Jd. Castelo, Pq. Oriente, Jd. Amália, Jd. Eliza 1 e 2, Jd. Tsukamoto, Vila Santi, Jd. Fujiyama, Jd. Souza Coelho, Jd. Social, Jd. Arabela, Jd. Kase, Jd. Marízia, Jd. Marízia 1 e 2, Jd. Progresso, Jd. Paschoal, Jd. Fortaleza, Jd. Paulista, Jd. Gabriela, Pq. Com. Quati, Jd. Quati, Pq. ABC 2, Pq. Ind. Betel, Chácaras Novo Mundo, Vila São Paulo, Vila Matsunaga, Vila Casoni, Pq. Guaratuba, Pq. Rosale, Jd. Barra Grande, Pq. das Águas, Vila Galvão, Pq. São Lourenço, Vila Matarazzo, Vila Rica, Pq. Bom Retiro, CH Barra Vento, Vila Portuguesa, Vila São Caetano, Vila Recreio, Vila Zanetti, Jd. Vania, Jd. Guaporé, Jd. Yoshikawa, Vila Primavera, Jd. Real, Vila Balarotti, Jd. Ideal, Jd. Santa Inês, Jd. Itaiou, Vila Franchelo, Vila Santa Terezinha, Vila Amaral, Jd. Espanha, Jd. França, Jd. São Luiz, Jd. Paraná, Vila Gois, Vila Independência.







Publicidade

Pelo Booster Santa Mônica: nos jardins José de Oliveira Rocha, Dos Alpes 1, 2 e 3, Pampulha, Itapema, Roma, Portal de Itamaracá 2, Pacaembú 1, Itália e Santa Mônica, na Conjunto Habitacional Milton Gavetti, nos portais Norte e de Bianca, além dos parques Residencial Michael Licha e Industrial Almênio Correa.





Pela unidade Noroeste: Parque Agroindustrial Maria Estela Eldorado 2, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas de Portugal e Chácaras Fonteque; e,



Publicidade





Pela unidade Vivi Xavier: Jardim Gávea, Jardim Paris, Residencial Cancun, Residencial Prof. Madalena, Portal do Sol, Conjunto Parigot de Souza 2, Conjunto José Giordano, Conjunto Chefe Newton Guimarães, Regularização Cohab, Jardim Moriá, Jardim São Jorge, Jardim Novo Horizonte, Jardim Maria, Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial do Café, Jardim Continental, Jardim dos Pássaros, conjuntos Parigot de Souza 1 e 3, Jardim dos Estados, Jardim Alto da Boa Vista 1, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Vivi Xavier, conjuntos Manoel Gonçalves 1 e 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim Das Palmeiras, Jardim Planalto, Jardim Belle Ville, Conjunto Sebastião de Melo Cesar, Parque Industrial Germano Balan, Jardim Prof. Marieta e Jardim Viena.







A Sanepar recomenda que a população faça uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Publicidade





Podem ficar sem água clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Por isso, a Companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





SINALIZAÇÃO





A Sanepar registrou dificuldade para esgotar a água no trecho da av. Henrique Mansano onde a tubulação se rompeu. A inexistência de bueiros nas proximidades levou as equipes técnicas a interditarem trechos maiores das vias e a intensificar a lavagem.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou, ainda, pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.