Aberto durante a pandemia, Hospital de Retaguarda do HU encerra atividades

Com a pandemia de Covid-19, o Hospital Universitário (HU-UEL) foi designado como hospital de referência para a doença desde janeiro de 2020. No mesmo ano, a estrutura do novo Hospital da Mulher e Criança do HU foi equipada para atender à demanda. O local foi inaugurado em agosto de 2020 e passou a ser chamado Hospital de Retaguarda (HR), para leitos de enfermaria. Diante do aumento exponencial do número de casos graves de Covid-19 em Londrina, em março de 2021 o HR passou a contar também com 30 leitos de terapia intensiva, divididos em três alas de UTI’s: UHR 1, 2 e 3.





Com o avanço da vacinação e tratamentos contra a Covid-19, o número de casos graves da doença diminuiu consideravelmente, o que permitiu a desativação dos leitos destinados a estes pacientes. No começo deste ano, a UHR contava com 12 leitos de UTI. No dia 11 de fevereiro, a última paciente recebeu alta, o que marcou a desativação desses leitos e o encerramento das atividades dessa unidade altamente especializada.

