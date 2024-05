Abertura da Expo Japão leva dança e música ao Calçadão de Londrina

PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO



Amada por muitos, os visitantes vão poder aproveitar uma praça de alimentação com mais de dois mil lugares e com a participação de 10 restaurantes de comida tradicional japonesa. No ano passado foram servidos mais de 30 mil pratos. “A gente sabe que a gastronomia é um dos grandes atrativos para o público na Expo Japão, então vamos ter o melhor da gastronomia japonesa lá”, reforça.





DANÇA TÍPICA



A filial de Londrina do grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko é uma das principais atrações da Expo Japão. Membro do grupo há 15 anos, o estudante Athos Ishikawa, 23, explica que o grupo performa o eisa, uma dança típica da cidade de Okinawa, no Japão, que utiliza movimentos do karatê e do odori com músicas tradicionais e modernas como forma de preservar a cultura japonesa.

Yuji Tungui, 26, reforça a importância que o grupo tem no desenvolvimento dos 80 membros, já que a grande maioria é de jovens. “Quem toma todas as decisões sobre o grupo somos nós, jovens, já para ter todo esse desenvolvimento como pessoa”, ressalta.

