Agência do trabalhador oferta mais de 1.700 vagas em Londrina

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 18.774 vagas de emprego com carteira assinada no estado, sendo cerca de 1.700 em Londrina. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 4.213 oportunidades em todo o Paraná. Na sequência, aparecem as funções de abatedor de porco, com 480 vagas, repositor de mercadoria, com 457, e alimentador de linha de produção, com 410.





Em Londrina são 1.735 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 376 vagas, alimentador de linha de produção, com 152, safrista, com 79, e ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 53 oportunidades.

A região de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (5.657). São 807 vagas para auxiliar de linha de produção, 380 para abatedor de porco, 260 para operador de processo de produção e 178 para monitor agrícola.





A região de Cascavel aparece em seguida (4.323), com 480 oportunidades para auxiliar de linha de produção, 457 para repositor de mercadorias, 256 para alimentador de linha de produção e 250 para operador de telemarketing ativo.

Na capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 465 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de limpeza (121), atendente de loja (107), atendente de lanchonete (102), operador de caixa (84), fiscal de caixa (37) e açougueiro (14).





Nas demais regionais do Interior Pato Branco são ofertadas 1.431 vagas, Foz do Iguaçu 1.288 e Maringá 1.239.

Em Pato Branco, os destaques são para auxiliar de linha de produção (351), magarefe (131), safrista (80) e operador de processo de produção (58).





Na região de Foz do Iguaçu há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 376 oportunidades, alimentador de linha de produção, com 134, operador de caixa, com 66, e repositor (em supermercados), com 54.





Em Maringá, são 210 vagas para auxiliar de linha de produção, 132 para operador de máquinas fixas, 120 para montador de equipamentos elétricos e 117 para trabalhador da cultura de laranja e outros cítricos.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito online através do sistema de agendamento.