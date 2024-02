Oficinas de Hip Hop para idosos retornam nesta segunda na região oeste de Londrina

Com o objetivo de levar o hip hop para o público idoso, promovendo saúde, lazer e qualidade de vida, o projeto “A Rua Dança a Cidade” retoma suas atividades nesta segunda-feira (19) em Londrina. As aulas são destinadas a pessoas com idade a partir de 60 anos, e acontecerão todas as segundas-feiras, das 9h às 10h.





A iniciativa está em atividade desde o ano 2000, mas passou a ter o nome de “A Rua Dança a Cidade” em 2004. Em 2009, começou a atuar com os idosos, visando proporcionar oportunidades para que os integrantes desse público se atualizem, treinem seus corpos e trabalhem a sua memória, ampliando a sua qualidade de vida e longevidade.





Conforme Édio Elias Gonçalves, que ministra as aulas de hip hop, o objetivo do projeto é trabalhar a dinâmica da cultura hip hop, trazendo conceitos corretos e quebrando paradigmas. “Desde o início, o nosso trabalho pretende levar para a comunidade boas energias, perspectivas e transformação através da dança de rua”, disse.





O local de realização da atividade é o Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Oeste (CCI Oeste), que fica na rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes.





Além das atividades no CCI Oeste, o coletivo atua às terças e quintas-feiras no CCI Norte e às quartas-feiras no CCI Leste.





Para se inscrever, os interessados devem fazer o contato pelo telefone (43) 3375-0334 ou comparecer presencialmente ao CCI Oeste.