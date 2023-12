Água do Lago Igapó II sobe, desencaixa base da rampa de acesso e passarela é interditada

As fortes chuvas que atingiram Londrina, no Norte do Paraná, na tarde deste sábado (2), causaram um aumento do nível da água do Lago Igapó II. Com isso, a base que liga a balsa à rampa de acesso à calçada se desencaixou.





De acordo com o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), a passarela estará interditada ao longo deste sábado para que a as partes possam ser recolocadas em seus devidos lugares.

Além do incidente com a passarela, as chuvas e os ventos, que tiveram rajadas de mais de 37 quilômetros por hora, causaram a queda de três árvores no Município.

A primeira queda foi registrada às 17h01, na avenida Celso Garcia Cid, na região central de Londrina. Uma árvore de grande porte caiu e causou bloqueio total da via.





Já a segunda árvore caiu às 17h09, na avenida Madre Leônia Milito, na Zona Sul da cidade. Os galhos atingiram um veículo que estava estacionado na via, além de terem encostado em fios da rede elétrica.





O terceiro registro de queda ocorreu às 17h31, na avenida Higienópolis, também na Zona Sul. Neste caso, houve a queda de uma série de árvores caídas na ciclovia. Alguns locais foram sinalizados com fitas zebradas.