Alma Londrina Rádio Web leva estúdio de rádio móvel a todas as regiões da cidade

Aprender, na prática, como funciona a produção do jornalismo em rádio. Com este propósito, a Alma Londrina Rádio Web leva o projeto “Estúdio de Rádio Móvel” às escolas e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) londrinenses. Patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina, o projeto promoverá, até o final de sua realização, 8 oficinas.





A primeira delas foi realizada nesta terça-feira (23), na Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro, no Jardim Cafezal. No dia 26 de maio (sexta-feira), a Casa do Caminho, no bairro Aeroporto, receberá a equipe da web rádio. E no dia 1º de junho, será a vez do Marista Escola Social Irmão Acácio, Conjunto João Paz, Zona Norte de Londrina.

