Ana Castela, fenômeno do agronejo, encerra temporada de shows na ExpoLondrina

Ana Castela retorna ao line-up da ExpoLondrina neste domingo (14) para uma apresentação no estilo sunset, durante o pôr do sol. O evento acontecerá das 14h às 21h, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, marcando o encerramento do circuito de shows sertanejos desta edição.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Ela também foi destaque na Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina em 2023, onde dividiu palco com a dupla Zé Neto & Cristiano e o DJ Malifoo.





Aos 20 anos, a cantora, compositora e instrumentista é um dos maiores fenômenos da atualidade no cenário musical do Brasil. A boiadeira, como também é chamada, ganhou atenção em 2022 com a música "Pipoco", ao lado da cantora Melody e do DJ Chris no Beat.

Publicidade





No mesmo ano, com o grande sucesso, ela alcançou o número 1 do ranking do Spotify Brasil e foi eleita a artista revelação no Prêmio Multishow.