Apresentações do LondriNatal 2021 começam a partir do dia 6

Todas as cinco quadras do Calçadão de Londrina vão ganhar uma iluminação especial e grandes alegorias por conta da campanha LondriNatal 2021, lançada nesta sexta (12) pela ACIL, em parceria com Prefeitura de Londrina, Codel, Secretaria de Cultura, Sercomtel Iluminação, Festival Internacional de Música de Londrina e várias empresas patrocinadoras.



A intenção é valorizar o Centro como um espaço tradicionalmente dedicado à celebração do espírito natalino, criando um ambiente de paz e esperança capaz de atrair a comunidade para ocupar o espaço público em momentos de lazer, fomentando também a economia.



O projeto de iluminação vai transformar o Calçadão a partir do dia 6 de dezembro, com o horário especial de funcionamento do comércio de rua e uma carreata do Papai Noel com a Big Band do maestro Vitor Gorni. Diversas atrações musicais foram programadas e estão sendo alinhadas junto à Secretaria de Cultura e o Festival Internacional de Música de Londrina.





“Nós devemos olhar o LondriNatal como um momento mais solidário, para entender as necessidades humanas, as dores vivenciadas pelas famílias que perderam seus entes queridos, a prospecção de novos empregos, a geração de riqueza por meio da retomada da economia, o fortalecimento de nossa cidade por meio de obras e desenvolvimento, a união de todos os esforços, porque somente assim seremos mais fortes, mais pujantes, mais éticos, mais lícitos e mais promissores. Que seja um Natal para se pensar nesse desenvolvimento coletivo, gerando para todos a perspectiva de ser feliz”, destacou Marcia Manfrin.







O prefeito Marcelo Belinati citou as dificuldades da pandemia: “O mundo passou por um momento muito delicado, ainda passa”. Mas demonstrou otimismo: “É um momento de esperança, de fé. Houve essa união, a Prefeitura vai fazer uma parte, a ACIL vai fazer outra grande parte, o pessoal do turismo, os empresários… Essa união da cidade é muito bacana e vai render bons frutos”.



