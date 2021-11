Barragem do Lago Igapó 1 em Londrina estreia nova iluminação decorativa

Para deixar um dos cartões turísticos de Londrina mais bonitos, o prefeito Marcelo Belinati e sua equipe acendem nesta quinta-feira (11), às 19h30, a nova iluminação decorativa que compõe a barragem do Lago Igapó I, que fica na Rua Almeida Garret, 115. Além dela, a Prefeitura de Londrina entrega oficialmente uma série de melhorias realizadas nas Ruas da Canoagem, Souza Naves e Presidente Arthur da Costa e Silva como no asfalto, nas calçadas e na sinalização viária.

O objetivo foi deixar uma das principais áreas de lazer de Londrina mais adequadas às necessidades da população e mais bonitas, estimulando assim o uso do espaço pelas famílias e pela comunidade em geral. Além de deixá-la mais bonita, com as obras de infraestrutura urbana, as melhorias ajudaram no desafogamento do trânsito nas vias que ligam os bairros da zona sul ao centro da cidade.

Iluminação – Toda a iluminação em torno do Lago Igapó I foi modernizada, o que tornou o espaço mais claro, seguro e valorizado. A Sercomtel Iluminação instalou 26 projetores de LED no padrão RGB (de 200w) nos 118 metros de extensão da barragem do lago. Estes permitem a troca de cores para eventos e datas especiais, assim como acontece em outros pontos da cidade, como no viaduto da Avenida Dez de Dezembro.





Também foram trocadas as antigas luminárias por LED em 192 pontos da pista de caminhada, que mede 1.700 metros da barragem até a Avenida Aminthas de Barros, e em toda a extensão da Rua da Canoagem (que tem quase 800 metros de cumprimento) e contabilizou outras 21 luminárias de LED. Na Rua Presidente Arthur da Costa e Silva, que é a continuação da Rua Senador Souza Naves e fica nas proximidades da sede administrativa da Prefeitura, foram colocados 22 pontos de luz de LED.





Além da nova iluminação mais moderna e eficiente, a Prefeitura fez todas as obras civis necessárias, incluindo a infraestrutura, o assentamento de eletrodutos e a instalação de padrão que controla os acionamentos das luzes. Foi utilizado mais de um quilômetro de fios para isso.

Calçadas – Também foram construídos 750 metros de calçadas em concreto alisado, com piso tátil para as pessoas com deficiência visual, em todo o entorno do lago. Antes das obras, as calçadas da Rua da Canoagem, que ligam a continuação da Rua Souza Naves até a barragem do Lago Igapó I, tinham apenas pedriscos e terra batida. Agora, a população conta com rampas de acesso aos cadeirantes e para o embarque e desembarque dos barcos em concreto armado. Tudo está sinalizado vertical e horizontalmente.







Asfalto – Outra novidade para quem usufrui do espaço foi o recape asfáltico dos 750 metros de comprimento da Rua da Canoagem, que tem oito metros de largura. Essa obra complementa a duplicação da Avenida Aminthas de Barros e a sequência da Rua Senador Souza Naves, a partir do Monumento da Bíblia até a Barragem do Lago Igapó 1. A empresa contratada para a realização das obras foi a Construtora Felicita LTDA – EPP, que venceu o processo licitatório de Concorrência e executou o trabalho ao custo de R$ 378.050,48.





Além da rua da Canoagem, a Prefeitura fez com equipe própria da Secretaria de Obras e Pavimentação os serviços de recape asfáltico em um trecho de cerca de 1 km da rua Senador Souza Naves, no sentido sul-centro, entre as ruas Heródoto e Clóvis Beviláqua. Este trabalho contempla o trajeto que inicia perto da barragem do Lago Igapó I, a partir da rua Presidente Arthur da Costa e Silva, via que segue mais à frente já como rua Souza Naves, margeando as áreas de fundos da sede da Prefeitura de Londrina e Centro Cívico.





“Muitos motoristas e pedestres utilizam essas vias, que fazem a ligação dos bairros para o centro de Londrina, por isso, o recape asfáltico e todas as obras de infraestrutura são tão importante para o Município. Acredito que esses trabalhos, unidos à nova iluminação, tornam do Lago Igapó I mais atrativo e bonito para nossa cidade”, disse o secretário de Obras e Pavimentação, João Verçosa.





O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, lembrou que a intenção da Prefeitura de Londrina foi promover a melhoria da mobilidade urbana ao investir em alternativas de integração de diferentes modais, como para os veículos de passeio, caminhões, ônibus do transporte coletivo, pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.