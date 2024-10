Caravan 1991 é destaque em encontro de carros antigos em shopping de Londrina

Neste dia 17, o encontro de carros antigos que acontece toda terceira quinta-feira do mês no Londrina Norte Shopping terá como atração principal uma Caravan 1991. O evento será das 19h às 22h, no estacionamento do empreendimento.





Além deste carro e outras relíquias sobre rodas, o encontro contará com food truck com chopp, espetinho e pastel. A entrada e a participação são gratuitas.





O presidente do Clube Opaleiros de Londrina, Denis dos Santos Goulart, conta que faz mais de 35 anos que ele gosta de carros antigos e estará no encontro com a Caravan 1991 azul, que está com ele há sete anos.





“A paixão dos carros antigos também é antiga, só no clube estou à frente há mais de dez anos. Queremos fortalecer o evento, que é sensacional e está só aumentando”, ressalta Goulart.





Para Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping, o encontro já se tornou parte do calendário dos amantes de carros antigos. “A cada mês vêm mais pessoas e com veículos diferentes, então é possível trocar informações, apreciar os carros, tirar fotos e descontrair, tomando um chopp comendo espetinho e pastel”, avalia.

O evento é organizado em parceria com o Aircooled 043 e com o apoio de outros clubes, como Equipe Quadrados de Londrina e Clube Opaleiros.