Motorista embriagado capota carro, acerta veículo acidentado e atropela duas pessoas na BR-369, em Londrina

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma equipe de policiais rodoviários federais atendia um acidente no qual um carro havia colidido com um poste de iluminação pública no KM 155 da rodovia quando um Chevrolet Celta que seguia no sentido de Londrina Cambé perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e colidiu contra o veículo que havia se acidentado anteriormente.

Nesta quarta-feira (3), o clima deve permanecer quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 31°C, segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).

Nesta quarta-feira (3), o clima deve permanecer quente e com Sol em toda a região de Londrina, com a temperatura máxima podendo chegar a 31°C, segundo dados do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná).





Os dois trabalhadores foram socorridos no local, mas precisam ser encaminhados ao hospital para receber atendimento médico.





O motorista do Celta foi submetido ao teste etilométrico e o resultado foi positivo, o que causou a prisão do homem pelo crime de dirigir embriagado e pela lesão corporal culposa aos dois trabalhadores que estavam no local do acidente anterior.





O condutor teve escoriações devido ao acidente e, antes de ser preso, foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim do Sol. Uma equipe da PRF o acompanhou e, após o atendimento, o homem deve ser levado à Central de Flagrantes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), em Londrina.