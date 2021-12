CCI Norte de Londrina promove vacinação com Papai Noel, coral e decoração iluminada

Nesta terça-feira (7), a partir das 19h, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), promove o Natal da Vacinação no Centro de Imunização do CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da Zona Norte. A ação especial vem para celebrar o espírito natalino e fortalecer, ainda mais, a campanha de vacinação contra a Covid-19.

A ideia é proporcionar mais uma atração temática aos moradores e visitantes da região norte e incentivar os cidadãos e cidadãs londrinenses a agendarem sua dose de imunização, ajudando o município a se manter mais seguro no enfrentamento à pandemia.



A equipe do CCI Norte, cujo prédio já está devidamente decorado e iluminado com árvores e enfeites de natal, atenderá de forma ampliada, exclusivamente neste dia, até as 22h. O espaço fica na rua Luiz Brugin, 570, esquina com avenida Saul Elkind. Os profissionais da casa estarão de braços abertos para receber o público, que, além de receber a vacina, poderá desfrutar das atrações oferecidas na noite de terça (7).





Para abrilhantar ainda mais a noite especial, o Natal da Vacinação terá a chegada do Papai Noel ao CCI Norte, prevista para as 19h30. Antes, ele passará pela avenida Saul Elkind, desde o Jardim São Jorge, na famosa “Catita”, primeiro ônibus da frota da Viação Garcia, que estará iluminada e decorada.





Outros destaques serão a apresentação do coral natalino do grupo Apocalipse, de Londrina, e o acendimento das luzes da árvore de Natal da praça do Centro Esportivo Maria Cecília, logo ao lado do CCI Norte. As luzes serão acesas logo quando anoitecer, automaticamente, via sensor, sem haver uma contagem regressiva.

A Londrina Iluminação foi responsável por instalar enfeites iluminados nos postes do entorno e na entrada do CCI, além de fazer a ligação elétrica da árvore de natal. Nessa abrangência, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) também realizou alguns serviços de manutenção para deixar o local ainda mais receptível e agradável aos visitantes.





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, convida a população londrinense, em especial os moradores da região norte, a prestigiar a chegada do Papai Noel no CCI Norte.





“Procuramos oferecer um dia diferente ao público que for se vacinar no local, trazendo atrações para as famílias aproveitando o clima natalino. Todos serão muito bem-vindos para conferir de perto a noite do Natal da Vacinação. O ambiente estará todo decorado e muito bonito para atender a todos em um momento mais descontraído e leve. Felizmente, o número de casos, internações e óbitos vem caindo consideravelmente na cidade, e estamos caminhando bem com a vacinação, situação que nos alegra muito, pois sabemos que este Natal será muito mais tranquilo e seguro que o anterior. Quem está apto e ainda não foi vacinado, pode agendar seu horário on-line no site da Prefeitura”, enfatizou.







Vacinação – Em dezembro, a Prefeitura de Londrina ampliou o acesso à vacinação na cidade ao liberar, na última quarta-feira (2), o agendamento da terceira dose da vacina para o público em geral com 50 anos ou mais.





A dose de reforço é válida para qualquer pessoa inserida nesta faixa etária e que tenha completado pelo menos os cinco meses necessários desde a aplicação da segunda dose. E também continuam sendo vacinados os adolescentes a partir de 12 anos de idade.





A Secretaria Municipal de Saúde aplicou aproximadamente 910 mil vacinas contra a Covid-19 em Londrina, somando primeiras, segundas e terceiras doses realizadas. A marca de 900 mil vacinas foi ultrapassada no dia 1º de dezembro.





Os interessados em agendar sua vacina no sistema on-line da Prefeitura podem acessar o endereço www.londrina.pr.gov.br . O solicitante deve estar com seu cadastro prévio validado e, no momento da vacinação, precisa portar documento de identidade com foto (RG ou carteira de motorista), além do comprovante de inscrição com o QR Code emitido, bem como a carteira de vacinação.