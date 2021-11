Programação do Natal 2021 no Lago Igapó II será aberta nesta terça

A Prefeitura de Londrina vai inaugurar a decoração de Natal do ano de 2021, com luzes e enfeites em vários pontos da cidade, nesta terça-feira (23), às 19h. Neste horário, para celebrar a iniciativa, será realizado um evento no Lago Igapó II, com a presença do prefeito Marcelo Belinati, do presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Bruno Ubiratan, e representantes de entidades, detalhando a programação de final de ano. O ponto de encontro será na esquina da Higienópolis com Joaquim de Matos Barreto.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na ocasião, será ligada a árvore iluminada, que possui 25 metros de altura e 16 metros de diâmetro, instalada no Lago Igapó II, e realizado o 1º Show das Águas Dançantes de Londrina, que trará uma projeção mapeada, com recursos audiovisuais, para ressaltar o espírito natalino e desejar um Feliz Natal às famílias londrinenses.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Na sequência, haverá uma apresentação do coral do Instituto União para a Vitória, dirigido pela maestrina Wiviane Steiner, e shows sertanejos com as duplas João Vitor e Gabriel e Igor e Leo, para prestigiar o público presente.





A decoração de Natal de Londrina do ano de 2021 proporcionará a valorização dos prédios históricos e será repleta de eventos culturais, para atrair visitantes e encantar os londrinenses. Ela é resultado de uma parceria entre poder público, entidades e iniciativa privada.





A licitação da Prefeitura investiu R$ 1.758.999,66 na decoração, que inclui: árvore iluminada do Lago Igapó II; sete enfeites para praças e rotatórias (Praça da Sabi; Avenida Inglaterra; Cafezal, Saul Elkind; Praça da Bandeira; Praça Nishinomiya, entrada da União da Vitoria e Zumbi dos Palmares; e Show das Águas Dançantes no Lago Igapó II.

Continua depois da publicidade





Além disso, a Prefeitura de Londrina de Londrina, por meio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), com o intuito de estimular a iniciativa privada a adotar a decoração de espaços públicos no período de Natal, publicou o Edital de Chamamento Boa Praça de Natal. A partir dele, dois projetos foram aprovados: Calçadão iluminado – Acil/Patrocinadores e Túnel do Lago Igapó II – Sercomtel/Copel.





A Sercomtel Iluminação, em parceria com a Prefeitura de Londrina e Codel, apresenta as seguintes ações, que deverão ser concluídas nos próximos 15 dias: decoração dos distritos (Espírito Santo, Guaravera, Lerrovile, Maravilha, Pairquerê, São Luiz e Warta); decoração dos prédios públicos (Prefeitura, Câmara Municipal, Secretaria de Cultura, Museu de Arte de Londrina); iluminação da Catedral Metropolitana de Londrina; Túnel Iluminado no Lago Cabrinha e árvores de Natal estilizadas em praças e parques.





Para fazer as árvores de Natal a Sercomtel Iluminação está usando os superpostes como base para a montagem. Ao todo, serão utilizados 180 cordões de LED de 10 metros cada. As árvores serão montadas nas seguintes praças/rotatórias: Jardim São Jorge (Norte); Conjunto São Lourenço (Sul); Praça Nishinomiya (Leste); Jardim Leonor (Oeste); Jardim União da Vitória/Nova Esperança (Sul); Rotatória JK x Higienópolis (Centro); Conjunto Luiz de Sá (Norte); Rotatória Ayrton Senna x PR-445 (Sul); Conjunto Lindoia (Norte); Santuário N. S. Aparecida (Centro); e Lago Cabrinha (Norte). Mais detalhes aqui.





O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, destacou que a programação do Natal 2021 é celebrada com muita alegria e satisfação, dando sequência à tradição de natal que Londrina retomou desde 2019, com um pedido do prefeito Marcelo Belinati para fazer um natal iluminado e que já ganhou o coração da família londrinense e dos turistas.





“Este ano o nosso objetivo é regatar o espírito natalino, principalmente neste período pós-pandemia que foi tão difícil para todos. O investimento, nas ações, traz muito retorno para o município, não só do ponto de vista econômico, para o turismo de compras e de lazer, como também do sentimental”, disse.





Ubiratan enfatizou que o intuito deste ano é trazer o sentimento de esperança, com a inovação do Show das Águas Dançantes, que será realizado de forma belíssima no Lago Igapó II. “Ano que vem, com a retomada da economia, a ideia é incrementarmos ainda mais o Natal, conforme pedido do próprio prefeito Marcelo Belinati”, frisou.





Programação Cultural – Londrina contará, ainda, com uma extensa programação cultural e artística, conforme calendário que será disponibilizado em breve pela Secretaria Municipal de Cultura, no Portal da Prefeitura de Londrina. Em toda a cidade serão realizadas mais de 250 apresentações, reunindo a programação de diversas entidades.





Entre as atrações, haverá o 41º Festival Internacional de Música de Londrina, que vai trazer o músico Ivan Lins e a Orquestra Sinfônica da UEL (Universidade Estadual de Londrina), no dia 10 de dezembro, às 21h, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde. A iniciativa tem patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). A classificação etária é de 12 anos.





“Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal” – Outra ação do Natal 2021 é o “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal”, iniciativa do Grupo de Turismo, composto pelo Londrina Convention & Visitors Bureau; NOA (Núcleo de Organizadores e Assessores de Eventos de Londrina); e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes); Ameh (Associação dos Meios de Hospedagem). A Prefeitura de Londrina, por meio Codel, é parceira.





Por meio de iniciativa, serão realizadas diversas atividades, como a Feira Brilha Londrina, que será realizada de 25 de novembro a 24 de dezembro, todos os dias, das 12h às 22h, na Avenida Miguel Blasi, 42, centro.





Serão comercializados diversos itens de produtores locais, como artesanatos em geral, incluindo de natal, vestuário, aromatizadores e cosméticos naturais, artes visuais, decorações, produtos de gastronomia, entre outros.





Outra ação será o City Tour com ônibus decorado, em parceria coma Viação Garcia, que objetiva mostrar as atrações da cidade de Londrina. O primeiro Tour Natalino será feito na quarta-feira (24), às 20h, para o prefeito e convidados, com saída na Avenida Miguel Blasi, 42.





Para o público em geral, o tour vai iniciar na quinta-feira (25) e prosseguirá até o dia 18 de dezembro, com saídas diárias em dois horários, às 18h45 e às 20h. O embarque será em frente ao Hotel Bourbon e o agendamento e retirada do ticket gratuito devem ser feitos com antecedência, na Feira de Natal, aberta todos os dias, entre 12h e 22h, na Avenida Miguel Blasi, 42, centro.





Também está sendo promovido o Concurso de Decoração de Natal, que visa premiar imóveis residenciais e comerciais urbanos de Londrina que realizarem decorações belas e iluminadas em suas fachadas. Clique aqui para saber mais sobre a iniciativa.





Além disso, por meio do o “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal” serão realizadas diversas Cantatas de Natal em dezembro, nos dias 3, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Londrina; dia 6, às 19h30, no Hotel Golden Blue; dia 10, às 19h30, no Hotel Bourbon; dia 13, às 19:30, no Santuário de Nossa Senhora; dia 17, às 19h30, no Hotel Galli, e dia 21, às 19h30, novamente na Catedral Metropolitana de Londrina.





LondriNatal 2021 – A campanha LondriNatal 2021, da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), trará um grande corredor iluminado e iluminação nas árvores naturais no Calçadão de Londrina, principal memória coletiva da cidade, a fim de estimular as famílias frequentarem o local. A decoração será disponibilizada do dia 6 a 23 de dezembro.





Segurança no LondriNatal - Uma reunião entre a Acil, o tenente-coronel Nelson Villa (5º Batalhão), major Marcos Tordoro (4ª CIPM), tenente-coronel Pedro Ramos (secretário de Defesa Social) e Ovhanes Gava (presidente do Sincoval) será realizada nesta terça-feira (23), às 9hs, na sede da Acil (R. Minas Gerais, 987 - 1º andar).





Na pauta, está a segurança do LondriNatal, que começa no dia 6 de dezembro com o horário do comércio de rua estendido. Como ocorre em todos os anos, a parceria com a Polícia Militar e a Guarda Municipal ajuda a proteger a decoração, o comércio e as pessoas que vão transitar pelo Calçadão no período noturno.







Parque de Diversões – Integrando as ações do Natal 2021, será montado um Parque de Diversões na Praça Tomi Nakagawa, por meio da CC Agência de Eventos, com apoio da Codel, de 30 de novembro a 25 de janeiro de 2022. O parque funcionará todos os dias, das 14h às 23h. Cada brinquedo do parque custará R$ 5,00 e uma vez por semana serão atendidas crianças carentes, gratuitamente.





Trenzinhos de Natal – Também serão disponibilizados dois Trenzinhos de Natal, pela da CC Agência de Eventos, com apoio da Codel. O Trenzinho Maravilha sairá da Praça da Bandeira, todos os dias, das 18h às 23h, passando pelos pontos decorados no centro/calçadão. O trem tem capacidade para até 80 pessoas e o passeio terá duração de cerca de 20 minutos. O ingresso terá o custo de R$ 10,00.





Já o Mini Trenzinho sairá do Letreiro do Lago Igapó, todos os dias, também das 18h às 23h, com duração de 20 minutos, e custo de R$ 10 reais por pessoa. A diferença é que o trenzinho tem capacidade para até 20 pessoas e o roteiro visa mostrar a decoração natalina no Lago Igapó II. Nos dois trens, crianças a partir de 2 anos já pagam ingresso. O período de circulação será de 30 de novembro a 24 de dezembro.