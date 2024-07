Cia Ouro Verde de Viola Caipira promove concerto beneficente em prol do Hospital Evangélico de Londrina

O concerto da Cia Ouro Verde ''Cantos e Encantos - Ao som da viola caipira'' será realizado no dia 8 de agosto, a partir das 19h30, no Cine Teatro Ouro Verde. O concerto beneficente estará arrecadando recursos para o Hospital Evangélico de Londrina e também irá celebrar o dia dos Pais, comemorado em 11 de agosto.





A organização é do GAHEL (Grupo de Apoio ao Hospital Evangélico de Londrina). Os ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia social, com doação de 1 kg de alimento não perecível) e já estão à venda no site do Sympla .

“Esta é mais uma ação que nosso grupo de voluntárias realiza para podermos ajudar e contribuir, arrecadando recursos que serão revertidos em melhorias aos pacientes do Hospital Evangélico”, afirma Elaine El-Kadre, uma das integrantes do GAHEL.





Cia Ouro Verde de Viola Caipira

A Cia Ouro Verde de Viola Caipira é formada por um grupo de amigos amantes da boa moda de viola. Quando se reúnem, tocam todo tipo de música, desde o sertanejo raiz, passando pelo cancioneiro popular brasileiro, até músicas internacionais. No repertório, estão os grandes nomes da música brasileira como Tião Carreiro, Tonico & Tinoco, Rolando Boldrin, além de contemporâneos como Almir Sater e Renato Teixeira, entre outros.





Entre as canções que devem entrar no set list do concerto, estão Vide Vida Marvada (Rolando Boldrin), Trem do Pantanal (Paulo Simões e Geraldo Roca), Cuitelinho (Antônio Carlos Xandó/Paulo Vanzolini), Cio da Terra (Milton Nascimento e Chico Buarque), Moreninha Linda (Tonico/Priminho/Maninho), Saudade da Minha Terra (Goiá/Belmont), A Majestade o Sabiá (Roberta Miranda), O Menino da Porteira (Teddy Vieira/Luizinho), Boate Azul (Benedito Seviero) e Tocando em Frente (Renato Teixeira/Almir Sater), além de outras.





