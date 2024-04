Cine Diversidade exibe documentário sobre ativista trans Marsha P. Johnson

Neste próximo sábado (20), a mostra Cine Diversidade leva às telas, o documentário “A morte e vida de Marsha P. Johnson”, que resgata a trajetória e o legado da ativista trans norte-americana morta em 1992.





A atração estará disponível a partir das 15h no Sesc Cadeião, localizado na Rua Sergipe, 52, centro de Londrina, e a entrada é franca. Após a sessão, haverá uma roda de conversa com três convidadas, que desdobrarão questões apontadas pela obra.

A HISTÓRIA DE MARSHA





Marsha P. Johnson, a personalidade retratada no documentário lançado em 2017, foi a responsável por fundar a Transvestites Action Revolutionaries, um grupo de ativistas trans dos Estados Unidos. Ela participou do levante de Stonewall, em 28 de junho de 1969.

A data marca uma revolta entre pessoas gays, trans, negras e imigrantes contra a polícia nova iorquina e é lembrada como marco de resistência e reivindicação dos direitos civis para pessoas LGBTQIA+ nos EUA.





O documentário traz a investigação de Victoria Cruz, que foi amiga de Marsha e busca esclarecer as circunstâncias de sua morte. Ela faleceu em 1992 e sua morte foi classificada como suicídio, embora essa causa seja muito questionada por ativistas.

Na sessão do Cine Diversidade, logo após a exibição, participarão de um debate mediado pela professora do Departamento de Ciências Sociais e presidente do Néias, Martha Ramírez, a ativista dos direitos humanos e comunidade LGBTQI+ Rafaella Rocha e a jornalista Cecília França.





CINE DIVERSIDADE





A mostra Cine Diversidade é uma ação do Projeto de Extensão “Entretons: Disrupturas Discursivas Decoloniais de Comunicação de Vidas que Importam”, coordenado pelo professor Reginaldo Moreira, do Ceca (Departamento de Comunicação), em conjunto com o Decolonialidade na Comunicação (Grupo de Pesquisa e Extensão Deco).