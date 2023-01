CMTU promove mutirão para entrega de credenciais de estacionamento a idosos na zona norte de Londrina

Idosos residentes na região norte de Londrina poderão obter o cartão de estacionamento exclusivo de maneira fácil e rápida, sem a necessidade de deslocamento até a área central da cidade.





Na próxima sexta-feira (27), das 14h às 17h, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoverá mais um mutirão para entrega das credenciais. O evento será promovido no CCI Norte (Centro de Convivência da Pessoa Idosa da região norte), localizado na rua Luís Brugin, nº 570, conjunto Maria Cecília.

Publicidade

Publicidade





Leia também: Aeroporto de Londrina orienta moradores sobre cuidados com fauna e flora nas proximidades.





Para garantir a retirada da carteirinha, os interessados devem clicar neste link e selecionar o horário do atendimento. Para esta edição do mutirão foram disponibilizadas, no total, 50 vagas para pessoas previamente cadastradas.

Publicidade





Após o cadastramento, tudo o que o solicitante deverá fazer é comparecer ao CCI da zona norte na hora marcada, munido de documento com foto e comprovante de residência no município em nome do beneficiário.





Além de poder voltar para casa com o documento, os idosos participantes terão a chance de receber orientações sobre comportamentos seguros, considerados indispensáveis durante os deslocamentos pela área urbana. As dicas serão repassadas por agentes da Coordenadoria de Educação da CMTU.





Ao longo de 2022, a companhia promoveu sete mutirões para entrega de carteirinhas a idosos, com 650 credenciais emitidas. As ações têm o objetivo de facilitar a vida da população por meio da descentralização do serviço. Fora as atividades externas, o documento também pode ser solicitado na sede administrativa e na Diretoria de Trânsito da CMTU.