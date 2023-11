CMTU vai orientar trânsito no campus durante segunda fase do vestibular da UEL

Os servidores também estarão posicionados nas alças de ligação desta última via com a marginal da PR-445, nas proximidades do HC (Hospital de Clínicas).

Para assegurar que todos os vestibulandos consigam chegar aos locais de prova com facilidade e segurança, agentes municipais permanecerão a postos nas imediações do campus, na rotatória entre as avenidas Presidente Castelo Branco e Aniceto Espiga.

Neste dia, 7.075 candidatos farão as avaliações de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação da segunda etapa do concurso.

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) irá monitorar o tráfego de veículos e orientar os motoristas no acesso ao campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina) neste domingo (26), quando a segunda fase do vestibular 2024 é iniciada.

Os 7.075 candidatos aprovados na 1ª fase do Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciam neste domingo (26) a 2ª etapa do processo

A operação será iniciada às 12h e deve se estender até as 14h, momento previsto para que os estudantes estejam todos acomodados nas 235 salas distribuídas nos oito centros de ensino do campus universitário.





Todas as entradas da UEL estarão liberadas e, para facilitar o acesso de veículos, as duas pistas da avenida Castelo Branco funcionarão em sentido único – em direção ao CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) - a partir do cruzamento com a Rua da Paz, onde está localizada a Praça Mahatma Gandhi.

Ainda com o intuito de dar vazão ao volume de automóveis a caminho da universidade, a saída da PR-445 para a Castelo Branco, na rota Londrina – Cambé, estará interditada. As ruas Augusto Guerino e Kazuo Nishiyama, localizadas no jardim Portal de Versalhes, também estarão fechadas na esquina com a avenida.

TRANSPORTE





Para os que optarem pelo transporte coletivo para chegar aos locais de prova, a CMTU fará a colocação de coletivos extras – liberados conforme a demanda - na linha 305 – Campus.

