Codel quer transformar rua perto do Zerão em Lombard Street

Se depender do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), a cidade ganhará sua Lombard Street, famosa rua da Califórnia, nos Estados Unidos, que é íngreme, tem formato de zigue-zague e é repleta de vegetação.





O projeto é fazer este formato de via em cerca de 60 metros da rua Gumercindo Saraiva, na área central de Londrina, no trecho que vai da rua Sena Martins até a Capitão Almir Moreira, no Zerão.





De acordo com o instituto, um topógrafo do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) esteve no local em janeiro e avaliou que é possível implantar esse estilo de rua em zigue-zague.

A ideia é que as curvas sejam ladeadas de flores, que podem ser oferecidas pelo orquidário da UEL (Universidade Estadual de Londrina) ou até adquirida com um produtor local.





O projeto ainda está em fase inicial e sem custo definido ou data para sair do papel. O que já se sabe é que não seria necessária nenhuma desapropriação.





O Codel, por meio da assessoria, também destacou que a medida deverá somar à revitalização do Zerão e a expectativa é que gere mais segurança para o trânsito, agregue ao meio ambiente e se torne até um ponto turístico.





