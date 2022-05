Cohab disponibiliza três lotes residenciais próximo ao São Jorge, na zona Norte de Londrina

A Cohab (Companhia Municipal de Habitação) está disponibilizando três lotes no Residencial Jequitibá, na zona norte de Londrina, para famílias com renda mensal de até três salários mínimos. São os lotes 48 (Quadra 02), 14 (Quadra 08) e 21 (Quadra 08). Esses terrenos fazem parte do Programa de Lotes Urbanizados, ou seja, contam com toda infraestrutura básica necessária e estão prontos para construir.

Os futuros proprietários terão um ano de carência para começar a pagar pelo financiamento do lote, com parcelas estimadas em R$ 180 a R$ 210 por mês. O prazo de financiamento poderá ser de até 360 meses, desde que o comprador atenda a capacidade financeira de pagamento e esteja dentro do limite de idade para firmar o seguro habitacional.

Segundo o presidente da Cohab-LD, Luiz Cândido de Oliveira, a iniciativa visa atender, com os últimos lotes do Residencial Jequitibá, famílias que desejarem ter o acesso ao Programa de Lotes Urbanizados. “Dentre os benefícios, destaco que o loteamento está pronto com vias públicas asfaltadas, possui rede de água potável e de esgotamento sanitário, iluminação pública em LED, calçamento, arborização e vias sinalizadas. Está, de fato, pronto para receber as construções das novas moradias”, frisou.





Estes terrenos são voltados às famílias que estão em Londrina há, pelo menos, cinco anos; e que residam nas imediações do Residencial Jequitibá, ou seja, nos bairros Residencial Horizonte e Horizonte II, Jardim São Jorge e ocupação irregular Nossa Senhora Aparecida, que fica ao lado do São Jorge.





Os interessados nos lotes do Residencial Jequitibá devem comparecer na sede da Cohab-LD até o dia 26 de maio para formalizar o pedido, tendo os documentos pessoais mais comprovante ou declaração de renda. Todos os itens obrigatórios podem ser conferidos no Edital publicado no site da companhia, no Portal da Prefeitura. A sede fica na Rua Pernambuco, 1.002, Centro.

Para a construção das moradias nesses lotes urbanizados, a Cohab-LD fornece Assistência Técnica gratuita, com projeto da obra aprovado na Prefeitura de Londrina. “Damos orientação técnica para a construção, prazo de carência para o início do pagamento do terreno em 12 meses, ou seja, a família irá começar a pagar pelo terreno só daqui um ano. E esse prazo é para que a família concentre as despesas na produção de sua nova moradia”, citou Oliveira.