Com evento, Londrina tenta ‘lançar semente’ para rotina com menos automóveis

Pedestres tiveram pista livre na Avenida Higienópolis durante a manhã e a tarde deste sábado (23). Parte da via da área central, entre as ruas Sergipe e Alagoas, foi ocupada por serviços gratuitos, atrações culturais e atividades esportivas.





A finalidade é fazer do evento “Higienópolis Aberta” uma forma de anotar no calendário mais uma edição do Dia Mundial Sem Carro em Londrina (a data é em 22 setembro).

Prefeito em exercício até esta segunda-feira (25) — quando Marcelo Belinati (PP) reassume o cargo após ter entrado em férias no último dia 6 —, o vice-prefeito João Mendonça (Podemos) reforçou que a Higienópolis é um “cartão-postal” londrinense.





“A comunidade precisa vir junto com a administração tomar conta a cidade. A cidade é dela.”

MAIS CICLOVIAS





O chefe temporário do Executivo também pediu que a população procure incluir na rotina outras formas de locomoção, como o ônibus e a bicicleta.

“Utilizando esse transporte, o cidadão vai ajudar muito na questão de mobilidade, diminuindo a quantidade de veículos em trânsito, a emissão de gases.” De acordo com ele, a prefeitura tem programação de construir novas ciclovias em Londrina.





Conforme o gerente de comunicação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Carlos Eduardo Ribeiro, o intuito de ações como a deste sábado “não é acabar com o carro”, mas sim “pensar formas alternativas de se locomover pela cidade.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: