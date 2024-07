Com objetivo de validar práticas ambientais, condomínios de Londrina poderão ganhar Selo Verde

O Selo Condomínio Verde foi lançado pela Regional Norte do Secovi/PR durante a terceira edição do Inova Síndico, evento que ocorreu na última semana de junho reunindo mais de 800 pessoas de Londrina e região. O Selo tem como objetivo de incentivar os condomínios a implantarem práticas de sustentabilidade para a gestão de resíduos, uso racional da água, busca da eficiência energética, adoção de pisos permeáveis, entre outras ações que contribuam com o meio ambiente.





Com a ideia de construir juntamente com parceiros do meio acadêmico e do mercado um roteiro para que os empreendimentos possam gerir a gestão ambiental de forma eficiente, com controles operacionais que facilitem a implantação de processos. Entre os benefícios estão economia de custos, valorização imobiliária, qualidade de vida dos moradores, segurança dos condôminos, estímulo ao senso de pertencimento à causa ambiental e execução de um compromisso social para alcance de resultados conjuntos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Estamos formatando as regras, a condução de consultorias e os treinamentos com o envolvimento de pessoas diretamente ligadas à cadeia ambiental. Acreditamos que esse será um passo importante para preparar os condomínios para uma legislação futura que possa ser implantada na cidade como o IPTU Verde que já começou a ser discutido em Londrina”, afirma Paulo Oliveira, vice-presidente do Secovi/PR.





Os condomínios interessados em participar do projeto Selo Verde já podem se inscrever diretamente na Regional Norte do Secovi/PR.

Publicidade





A rede de parceiros que envolve SEMA (Secretaria Estado Meio Ambiente), Universidades e empresas do setor facilitarão o processo de implantação com consultorias e treinamentos.





Terceira edição do Inova Síndico





Realizado nos dias 27 e 28 de junho, a terceira edição do inova Síndico, reuniu pessoas de Londrina e região, diretamente ligadas ao mercado condominial. O evento contou com 26 expositores de produtos e serviços do setor e realizou painéis, palestra e mesa redonda para discutir tecnologia, sustentabilidade, legislação, inovação e desafio da vida em condomínio. O evento ainda contou com a realização de uma rodada de negócios entre 18 expositores do setor e 36 condomínios, conduzida pelo Sebrae/PR.





LEIA TAMBÉM: