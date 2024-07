Maringá lança sistema de compartilhamento de bicicletas e patinetes elétricos

A cerimônia de lançamento começou na estação de bicicletas e patinetes localizada no Terminal Urbano. Na sequência, o vice-prefeito Edson Scabora, secretários e demais autoridades realizaram um passeio de bicicletas e patinetes até o Parque do Ingá.

Para utilizar os equipamento, é necessário realizar o download do aplicativo Adventure Mobi (disponível para Android e iOS) e efetuar o cadastro. O uso da bicicleta é totalmente gratuito, já o uso do patinete elétrico pede o pagamento de um taxa de R$3,50 para desbloqueio e, além disso, uma cobrança por minuto, no valor de R$0,35 de segunda a sexta-feira, e de R$0,50 para os sábados, domingos e feriados.

Tire todas as dúvidas sobre o projeto:





Publicidade

Como poderá ser utilizado o sistema compartilhado de bicicletas e patinetes?





Publicidade

Para iniciar a viagem é necessário fazer download do aplicativo Adventure Mobi (disponível para Android e iOS) e encontrar a estação mais próxima. Na estação, o usuário, que precisa ter 18 anos ou mais, deve desbloquear o equipamento digitalizando o código QR que fica na trava do equipamento.





Na sequência, é só seguir os passos indicados no aplicativo. A área de abrangência em que será permitido o uso do equipamento e outras informações serão indicadas no aplicativo.

Publicidade





Há alguma cobrança pelo uso dos equipamentos?





Publicidade

Para utilizar o patinete elétrico é necessário realizar o pagamento da taxa de desbloqueio, que é de R$ 3,50. Além da taxa, haverá cobrança por minuto: R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) de segunda a sexta-feira ou R$ 0,50 (cinquenta centavos) aos sábados, domingos e feriados.





O uso da bicicleta é totalmente gratuito, sem tarifa ou taxa de desbloqueio. No entanto, a mesma bicicleta pode ser utilizada por até 1h20. Após uma hora de uso, o usuário receberá notificação e terá 20 minutos para entregar o equipamento na estação mais próxima. No local, ele poderá finalizar a entrega e retirar novamente a bicicleta, utilizando o modal pelo mesmo tempo máximo. Se a bicicleta não for devolvida no prazo, o usuário será cobrado por minuto e, se persistir, terá acesso ao sistema bloqueado até o pagamento de multa.