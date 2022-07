Com obras na PR-445, DER alerta usuários em Londrina que sigam com cautela

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) alerta os usuários da PR-445, em Londrina, que sigam com cautela pela rodovia na altura do km 74 devido às obras de implantação de uma passarela próximo à rua Ivan Sérgio Ataíde Vicente e rua Caracas, no bairro Palhano.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A frente de trabalho está atuando nos espaços entre a pista central e as vias marginais, onde estão sendo executadas as fundações da passarela, que contará com 46 estacas, com profundidades variando de 11 metros a 15 metros, seguidas pelos blocos de fundação.

Continua depois da publicidade





Devido à presença de maquinário e funcionários, é necessário prestar atenção redobrada ao trânsito na rodovia e ruas próximas, seguindo a sinalização provisória disponível.





A estrutura da passarela em si será de concreto armado pré-moldado, montada em canteiro de obras próximo ao local. O tráfego de veículos será interrompido somente para lançamento das peças, em operações específicas que serão divulgadas junto à imprensa e município nos próximos meses.





A obra deve ser concluída em outubro deste ano, caso as condições climáticas sejam favoráveis.