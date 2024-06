Comidas típicas são destaque da Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida

A tradicional Quermesse Junina do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova em Londrina que acontece em dois neste ano em dois finais de semana, dias 29 e 30 de junho e dias 6 e 7 de julho, promete trazer comidas típicas, entre elas, o milho verde, quentão e cachorro-quente, essas três iguarias já são presença constante na festividade que terá ainda parque de diversões, barraca do peixinho e tômbola, e outras novidades que ainda devem ser anunciadas.





Faz quase 40 anos que Roseli Carvalho Santos de Moraes e seu marido Paulo participam do Santuário. Há pouco mais de 20 eles são responsáveis pelo preparo do quentão e do milho verde. “Falou que é Festa Junina, é o que as pessoas pedem: milho e quentão”, afirma. De acordo com ela, o quentão é feito de vinho e leva ingredientes como gengibre, abacaxi, canela em pó, canela em pau, cravo e açúcar queimado. Já o milho verde é cozido depois de descascado. “Só descascar, colocar no latão e acender o fogo”, conta.

Segundo os organizadores do evento o segredo especial é o amor que os voluntários adicionam. Com o cachorro-quente sendo preparado por Renata Volpe, coordenadora da Pastoral Familiar. Junto com o Movimento Familiar Cristão, eles são responsáveis também pelo pastel, onde trabalha o seu marido Luiz. “Geralmente meu marido fica no pastel e eu no cachorro-quente, A gente deixa só o pão com salsicha, quem não quiser algum ingrediente, dá para fazer também.” diz Renata sobre o cachorro quente preparado.





Uma das novidades será neste ano será um parque de diversões, que será instalado na praça em frente ao santuário. Além das comidas e dos brinquedos, haverá, tômbola e missa em ritmo sertanejo. Os ingressos antecipados já estão à venda.







SANTUÁRIO





O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, nasceu como capelinha em maio de 1940. Em 1952, se transformou em paróquia e em 1997 foi elevado a Santuário, convertendo-se num centro de evangelização, peregrinação e referência no turismo religioso, recebendo devotos e fieis do Paraná e de outros estados. A Festa da Padroeira, hoje, recebe mais de 40 mil pessoas somente no dia da padroeira do Brasil.