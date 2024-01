Condutor é preso por dirigir embriagado após causar acidente na PR-445, em Londrina

Um jovem de 23 anos foi preso por dirigir embriagado após provocar um acidente na PR-445, em Londrina, na madrugada desta segunda-feira (22).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem conduzia um Chevrolet Corsa Classic com placas de Londrina no sentido de Cambé a Londrina quando, ao atingir o KM 69, perdeu o controle da direção e colidiu contra a mureta da rodovia.

Na sequência, um homem de 39 anos, que dirigia um Chevrolet Tracker com placas de Cambé e que seguia no mesmo sentido, bateu contra o Corsa Classic.





O motorista não se feriu, mas a passageira do veículo, de 31 anos, teve ferimentos graves e precisou ser encaminhada para o Hospital Evangélico de Londrina para receber atendimento médico.





O condutor do Chevrolet Corsa Classic obteve resultado positivo no teste etilométrico e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Londrina.