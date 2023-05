Copel vai retirar fiação telefônica irregular na região central de Londrina

A Copel, que vem atuando na fiscalização para regularização dos fios de telefonia em Londrina, vai retirar a fiação irregular na região central do município já a partir da próxima semana.





O trabalho iniciará pela avenida Duque de Caxias. A ação é resultado de um extenso levantamento, com posterior notificação às operadoras telefônicas, que apontaram 3,7 mil postes com ocupação incorreta em três regiões do município.

A Copel atua somente nos casos em que houve omissão das empresas de telefonia em corrigir o posicionamento de seus ativos, ou na retirada de fiação lançada de forma clandestina, sem acordo de compartilhamento das estruturas.





Por serem ruas e avenidas bastante movimentadas, a empresa pede a atenção e a compreensão dos motoristas. A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) foi comunicada da programação e dará o apoio necessário para a segurança viária.





Confira a programação diária, das 8h às 15h.