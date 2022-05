Corpo de Aleksandro é sepultado em Londrina

O corpo do cantor sertanejo Aleksandro, que fazia dupla com Conrado, foi sepultado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Parque das Allamandas, na zona oeste de Londrina.

Músicas da dupla foram tocadas na cerimônia de sepultamento do cantor . Mensagens escritas por familiares e fãs lembrando a trajetória de Aleksandro foram lidas ao microfone momentos antes do sepultamento do artista. Centenas de pessoas compareceram ao cerimonial. Muitos choraram durante as últimas homenagens prestadas ao cantor.

A operadora de telemarketing Alessandra Ferreira aproveitou o dia de folga para se despedir de seu cantor preferido. "Fiz plantão essa madrugada e vim direto do trabalho para cá, pois acompanho o trabalho dele há mais de cinco anos. É muito triste ver uma pessoa que passou tanta alegria pros outros ter um fim tão trágico. Para nós, fãs ele sempre será lembrado com muito carinho", afirmou emocionada.





A dona de casa Maria Fernanda Gomes também fez questão de comparecer ao velório e sepultamento de Aleksandro logo depois de deixar os netos na escola. "Aprendi as músicas da dupla ouvindo minhas filhas e minhas netas cantarem nos churrascos de família. Acabei virando fã também e vim me despedir desse artista tão simpático e talentoso", comentou, acompanhada do esposo, o aposentado Geraldo Gomes.





