Cursinho do Vista Bela está com inscrições abertas para alunos e busca professores

Comunitário e feito para promover pontes. Assim é o cursinho do residencial Vista Bela, na zona norte de Londrina, que está com inscrições abertas.





São 50 vagas direcionadas para as pessoas que têm o desejo de prestar vestibular, estudantes do ensino médio que serão treineiros e moradores que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O formulário para demonstrar interesse no aprendizado é on-line e pode ser preenchido até cinco de maio. A expectativa é de que as aulas iniciem também no mês que vem, sempre de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30, na escola municipal do bairro, que cedeu o espaço por meio de parceria.





Anteriormente, o curso funcionava no colégio cívico-militar, no entanto, o período noturno da instituição foi extinto com a militarização, o que inviabilizou outras atividades a noite.

Publicidade





O cursinho é uma ação da Cufa (Central Única das Favelas) Londrina e do Conexões, coletivos sem fins lucrativos que promovem inclusão e levam dignidade nas regiões periféricas da cidade com iniciativas educacionais, de saúde, sociais e culturais.





Lua Gomes, coordenadora regional da Cufa e fundadora do Conexões, destacou que o pré-vestibular nasceu de uma observação que fez na época em que estava na faculdade.





“Tinha muito o desejo de fazer o percurso da UEL (Universidade Estadual de Londrina) de volta para casa e olhar para o lado e ver os meus pares ali. Como sou cria de cursinho comunitário (quando morava no Rio de Janeiro), gostaria de fomentar também a educação e promover o conhecimento para que possamos fortalecer os nossos”, frisou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: