De vestido a festa, benfeitores dão a Rosângela e Alessandro o casamento dos sonhos em Londrina

Juntos há 16 anos, Rosângela e Alessandro, que moram com os três filhos no assentamento Aparecidinha, queriam oficializar a união, mas as situações da vida sempre empurraram o sonho para depois. O casamento foi marcado para o sábado, mas faltava dinheiro até mesmo para o vestido de noiva. A festa seria em casa, mesmo, já que também não havia recursos para a comemoração.

O casamento de Rosângela Rodrigues e Alessandro Aparecido Rosa no sábado (10) teve vestido de noiva, véu, grinalda, penteado, maquiagem, fotografia e almoço em salão de festa, graças à ajuda de quem se sentiu tocado pelo sonho do casal, a partir de uma iniciativa da Cufa (Central Única das Favelas) Conexão Londrina.

Ação em cima da hora





Como mostrou o Portal Bonde, uma ação colaborativa foi lançada pela Cufa para tentar conseguir o vestido para a noiva, mesmo que em cima da hora – eram apenas dez dias para emprestar o traje. Entretanto, a ajuda foi além do esperado. “Foi o dia mais especial da nossa vida, o dia que a gente superou tudo, com as pessoas ajudando a realizar nosso sonho”, conta Rosângela.

Publicidade

Publicidade





As doações vieram de todos os lados. A estilista Marcia Cipolla emprestou o vestido para a noiva e Andreia Lehmann, a coroa, que foi utilizada pela primeira vez por Rosângela, conta a coordenadora do Conexões Londrina, Lua Gomes. “A Floricultura Pantanal nem trabalha com buquê, mas fez um especialmente para a Rosângela por conta da história, de todo o contexto. Isso é bem legal para a gente”, conta.