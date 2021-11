Dia da Consciência Negra em Londrina terá 2ª Feira Afrocriativos e intervenções artísticas

A Prefeitura de Londrina vai promover diversas ações relacionadas ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Entre as atividades, destaca-se a 2ª Feira Afrocriativos de Londrina, que acontecerá neste sábado (20), das 9h às 19h, na Concha Acústica, localizada na Praça 1° de Maio.

O evento vai reunir afroempreendedores de Londrina e região é uma realização da Prefeitura de Londrina, por meio da Gestão Municipal de Promoção da Igualdade Racial e do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

A iniciativa conta com o apoio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) e da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres). A feira trará diversos artigos relacionados à cultura afro, feitos principalmente por mulheres, como artesanatos, além de gastronomia e serviços como cortes de cabelo, oficina de turbante, entre outros.





Também haverá intervenções artísticas, como capoeira, discotecagem e hip hop, feitas por artistas voluntários ao longo da programação.





Paralelamente, a SMPM e a Gestão Municipal de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Plenária de Mulheres Negras do Norte do Paraná e Grupo de Trabalho Étnico-Racial da Rede de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, estarão realizando uma roda de conversa voltada para mulheres negras com a temática “Gênero e Racismo: Impactos na Saúde de Mulheres Negras”.

O encontro será feito no auditório Vilanova Artigas, das 15h às 17h, localizado no segundo piso da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Rua Maestro Egydio do Amaral, Praça Primeiro de Maio, 110, centro. As palestrantes convidadas são a médica Fátima Isa Duarte Cardoso, a enfermeira Cynthia Novais, a psicóloga Rosiane Martins de Souza Teodoro e a assistente social Alexsandra Aparecida de Jesus Moreira.





De acordo com a gestora municipal de Igualdade Racial, Fátima Beraldo, o objetivo do evento é promover o afroempreendedorismo em Londrina.





“O evento é importante para evidenciar o empreendedorismo negro no município, assim como para mostrar que Londrina é uma cidade que se coloca na luta de combate ao racismo. Além disso, dá oportunidades para empreendedores negras e negros, embora esta edição do evento tenha um foco maior nas mulheres, de mostrar o seu produto, ter seu trabalho reconhecido e começar uma carreira”, afirmou.





O Dia da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro em memória da morte do grande líder quilombola brasileiro Zumbi dos Palmares. A primeira Feira Afrocriativos de Londrina foi realizada no Mês da Consciência Negra em 2019.





A iniciativa aconteceu no Museu Histórico de Londrina e o evento durou três dias. Devido à pandemia da Covid-19, não houve uma nova edição da feira em 2020. Pelo mesmo motivo, neste ano, o evento atual será limitado a apenas um dia, embora existam planos para voltar ao formato original em realizações futuras.