Dois meses após reinauguração, piso do Ginásio de Esportes Moringão já apresenta deformação

Os primeiros defeitos no piso do ginásio de esportes Moringão já começaram a saltar aos olhos da administração municipal em menos de dois meses após a reinauguração do equipamento. A empresa responsável pela instalação foi notificada pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) foi notificada e terá 10 dias para responder sobre os defeitos encontrados como o abaulamento e espaçamento entre as placas de madeira.





A reforma no prédio localizado na região central foi entregue à comunidade londrinense no dia 18 de maio deste ano após 44 meses fechado para a obra marcada por atrasos e que custou cerca de R$ 7,2 milhões.

Procurado pela reportagem, o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) Marcelo Oguido, não quis gravar em entrevistas, mas informou apenas que problema não têm relação com os eventos sociais e shows promovidos no Moringão. O piso precisa de uma cobertura com proteção adequada já que é específico para atividades esportivas, como basquete e futsal. Oguido respondeu apenas que a deformação não tem relação ao uso inadequado ou lavagem incorreta do piso por excesso de água, por exemplo.





Já assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina informou, em nota, que há alguns dias a autarquia percebeu algumas inconformidades no piso da quadra de esportes. A FEL informou que empresa XLam do Brasil com Madeiras LTDA, responsável pelo fornecimento e instalação do piso, foi notificada e tem 10 dias para promover a substituição do item e seus componentes.





O documento determina que o material deve ser "idêntico com as especificações descritas no contrato ou modelo superior ao licitado, novo e sem uso". A notificação também aciona a garantia contratual prevista no termo da licitação.





