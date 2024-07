Em Londrina, chuvas intensas provocam quedas de árvores com bloqueio total de via

A chuva intensa acompanhada de rajadas de ventos que persistem em Londrina desde a última segunda-feira (8), já foi o suficiente para provocarem estragos pela cidade. Nesta quarta-feira (10), as rajadas de ventos chegaram a 24,48 Km/h, segundo medição do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Ainda houve o registro de queda de duas árvores, sendo uma na região sul e outra na região central.





De acordo com o relatório divulgado pela Defesa Civil de Londrina, houve o registro de duas quedas de árvores reportadas desde a segunda-feira (8) até as 9h da manhã desta quarta-feira (10).

Na região central, a queda de árvore ocorreu na manhã desta quarta, na rua Octavio Zanetti, no bairro Vila Fujita, causando o bloqueio total da via. A ocorrência foi encaminhada para o Corpo de Bombeiros e, posteriormente, encaminhada para a Sema.





Na região Sul, foi registrada uma queda de árvore, na noite de terça-feira (9), na rua Herodoto, no bairro Erotildes. O caso foi encaminhado para a Sema.





Ainda segundo medições do Simepar, a precipitação de chuva foi de 58,4 mm entre segunda-feira e a manhã desta quarta. A velocidade do vento chegou a 16,2 Km/h. Não há registro de feridos nem desabrigados pelas chuvas que atingem a cidade. Em caso de ocorrência, ligue para 199, número da Defesa Civil.