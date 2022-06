Em Londrina, contribuintes têm novas opções para aderir ao Profis 2022

A Prefeitura de Londrina tem duas ações para incentivar a adesão ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022. Por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, foram encaminhadas 88.247 cartas-convite, contendo o valor dos débitos com desconto de 100% em juros e multa para pagamento à vista. Se for necessário parcelar, até o dia 30 de junho vigora o parcelamento em até sete vezes, com 90% de desconto nos juros e multa; ou de oito a 19 parcelas, quando será concedido 60% de desconto. Atenção: o carimbo do correio de SC está correto, pois as cartas convite de adesão foram postadas no estado de SC devido à impressão das cartas terem sido feitas em gráfica de Santa Catarina.

E para os contribuintes que desejarem o atendimento presencial, a Praça de Atendimento da Fazenda estará aberta, neste sábado (25), das 9h às 15h. Neste plantão do Profis 2022, serão oferecidas 300 vagas de atendimento, que devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação ou WhatsApp (apenas texto). O agendamento prévio também pode ser feito no Portal da Prefeitura, acessando este link.

Além de dívidas tributárias de impostos como IPTU, ITBI e ISS, o Profis 2022 também abrange a negociação de valores não tributários. Dentre eles, as multas e autos de infração emitidos pelos órgãos da administração direta e indireta, como a Sema (Secretaria do Ambiente), CMTU (Companhia Municipal de Transito e Urbanização) e Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), entre outros.





O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, destacou que a Prefeitura disponibiliza várias opções para facilitar a regularização de débitos junto ao Município. “Não medimos esforços para oferecer o melhor atendimento ao nosso contribuinte, colocando a disposição todas as ferramentas para que ele possa usufruir das vantagens oferecidas pelo PROFIS”.





Quem tiver fácil acesso à internet, pode utilizar o Profis On-line, que fica disponível todos os dias, 24 horas por dia. Neste caso, é preciso ter os dados de login da plataforma “gov.br”, e após confirmar o cadastro, o contribuinte terá a informação de todos os débitos pendentes, podendo emitir o boleto à vista ou parcelado.

Para débitos pagos à vista, até o dia 30 de junho, o desconto do Profis 2022 será de 100%. Já nos parcelamentos firmados até 30 de junho, o desconto nos juros e multas cai para 90% (em até sete parcelas) ou 60% (de oito a 19 parcelas).





Em vigor desde 23 de maio, o Profis 2022 prevê o abatimento de juros e multas para pagamentos parcelados ou à vista, de dívidas contraídas até 31 de maio de 2022. Desde então, foram registradas 6.276 adesões, referentes ao montante de R$ 29.497.126,80 negociados. Até o momento, o Município já arrecadou, por meio do Profis 2022, a quantia de R$ 6.206.835,52.