Em Londrina, UBS do Ouro Branco retoma atendimento normal a partir desta segunda

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco, região sul de Londrina, voltou com os atendimentos regulares, após a diminuição no número de casos de dengue registrados na cidade. O espaço também abriga o PA (Pronto Atendimento) União da Vitória durante o período de reforma de sua sede, o qual também retoma os atendimentos regulares, por livre demanda, deixando de ser uma unidade de atendimento exclusivo de casos de dengue. E também na última quarta-feira (12), a UPA do jardim Sabará, zona oeste, deixou de ser exclusivo para casos de dengue .





O atendimento da UBS Ouro Branco acontece das 7h às 19h e o atendimento do PA União da Vitória das 7h às 23h, ambos na rua Flor dos Alpes, 570. Pessoas com quadro de dengue podem continuar procurando as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), os PAs (Pronto Atendimentos) municipais e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Sintomas





A população deve estar atenta para os seguintes sintomas: febre acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, náuseas, vômitos, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele.





LEIA TAMBÉM: