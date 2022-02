Entidades pedem batalhão em terreno previsto para restaurante popular

A comissão de desenvolvimento e infraestrutura da região de Londrina e entidades da sociedade civil organizada enviaram uma carta à Prefeitura de Londrina na sexta-feira (11) em defesa da construção do novo Batalhão na Zona Norte de Londrina no terreno destinado ao restaurante popular.

A carta é assinada por diversas entidades, políticos e representantes da sociedade civil: Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), SRP (Sociedade Rural do Paraná), Sinduscon Paraná Norte (Sindicato da Industria da Construção Civil), Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina), Sindimetal Norte Paraná, AML (Associação Médica de Londrina), Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista e Londrina), Grupo Folha de Londrina, Aepic (Associação de Empresas do Parque Industrial de Cambé), OAB Londrina (Ordem Dos Advogados do Brasil), ATT Logística (Armazenagem Transporte e Transbordo), Prefeitura de Cambé, deputado estadual Tiago Amaral (PSB) e deputado federal Diego Garcia (Podemos).



Segundo o grupo, a construção é fundamental para a reorganização do policiamento no Norte do Estado. O texto aponta que a nova unidade elevaria de patamar a 4ª Companhia Independente, também responsável pelo patrulhamento em quatro cidades (Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Sertanópolis) que antes eram da alçada do 15º Batalhão de Rolândia.





“Uma região do porte da zona norte, onde moram cerca de 200 mil pessoas, não teria mais somente uma companhia, e sim algo mais representativo. Será benéfico para todos. A próxima etapa será a independência do destacamento de Cambé, cidade com mais de cem mil habitantes, que ganhará também mais autonomia e o 5º Batalhão continuará responsável por alguns municípios, entre eles Tamarana, redistribuindo as forças de segurança de modo que toda a região seja beneficiada. É indispensável para a implantação de uma política de segurança capaz de responder aos anseios e demandas da nossa região.”





