Espetáculo Arte Total, que reúne música, teatro e dança, inicia venda de ingressos

Os ingressos, que podem ser adquiridos pelo WhatsApp, no número (43) 99942-0871, ou pelo Instagram, no perfil @artetotal.londrina , custam R$ 30 a meia-entrada, R$ 35 a meia-entrada social e R$ 60 a entrada inteira.

"Nosso intuito aqui é valorizar a arte produzida em nossa cidade, em especial de estudantes recém-formados pela UEL, os quais buscam oportunidades de se inserir nesse cenário artístico. Com isso, visamos fortalecer e unificar ainda mais a cena artística londrinense em suas diversas manifestações, mostrando que a arte de fato pode unir as pessoas, ser total e sem fronteiras", diz.

O espetáculo Arte Total, que reúne música, teatro e dança e que acontece no próximo sábado (15), a partir das 19h, no Anfiteatro da AML (Associação Médica de Londrina) Cultural, iniciou a venda de ingressos para quem deseja prestigiar o evento.





Veja abaixo alguns dos destaques da programação do Arte Total:





MÚSICA - APRESENTAÇÃO DO ÁBUM "ATLÂNTICO", DA BANDA O HIPERTRÓPICO

Em maio de 2024, a banda autoral Londrinense O Hipertrópico saiu em turnê Sul-americana divulgando o seu primeiro álbum, o "Atlântico", gravado em 2022, tendo feito shows em Apucarana no Old's (02/05), no Cafundó Bar em Blumenau (09/05), em Florianópolis no Bro Cave (10/05), em Buenos Aires no Il Amichi (16/05) e no Cold Bar, em Montevideo (17/05).





A turnê terá seu desfecho em Londrina com o Arte Total.



DANÇA E TEATRO - PRIMEIRA VEZ





A mata é tomada pelo assovio que ecoa das raízes das sapopemas, onde o chão respira e as figuras que nela habitam caminham junto das lembranças.

A história se desdobra através de dois irmãos: um que conta histórias e o outro que se encanta por elas. Ao adentrar a mata, eles se deparam com a encruzilhada do medo, do brincar, aprender e olhar para os desafios.





Cada história contada é um reencontro com a infância, com o que foi perdido ou deixado de lado com o passar do tempo. A jornada se desdobra por meio de uma dança conduzida entre o real e o imaginário. O que é real e o que é fantasia em um mundo que se esqueceu de olhar através dos olhos de uma criança?

O assovio se desvanece, mas a jornada ressoa, ecoando a pergunta: quanto de nossa essência permanece? Na dança-teatro que se desenrola, cada movimento é um convite a explorar, a questionar, a brincar — novamente.